Срочно киньте в чайник картофельные очистки — спустя 3 часа произойдет чудо

Оказывается, картофель годится не только для приготовления пищи. Ушлые хозяйки уже давно используют крахмалистый овощ для очистки чайника от накипи.

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Процедура максимально простая. Плюс в том, что вам потребуется только кожура. Поэтому саму картофелину можно пустить на пюре или задействовать в любом другом блюде.

Для начала хорошенько помойте очистки от остатков земли. Затем поместите их внутрь чайника, залейте водой и включите электроприбор. Дождитесь, когда вода закипит, и уберите чайник в сторону на 2-3 часа.

По прошествии времени достаньте кожуру, вылейте воду и вытряхните ошметки накипи. Далее помойте прибор привычным для вас способом и пользуйтесь им как обычно.

Источник: tut-news.ru