Некоторым людям придется покинуть родину: Тамара Глоба рассказала, что ждет россиян в июле

Фото: Global Look Press

Известный астролог предупредила, кто приготовится к переменам в жизни.

В России многие люди стали переживать, что произойдет что-то серьезное. Кто-то предпочитают сменить обстановку, а други наоборот погружаются с головой в рутину. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать в июле 2023 года. Она призналась, что у некоторых людей жизнь кардинально поменяется. 

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По словам астролога, второй месяц лета тесно связан со знаком Рака и сулит многим людям переезд.  Более того, она отметила, что некоторые граждан покинут родину в поисках лучшей жизни.

«В то же время июль – это активный период борьбы за власть, амбиций и успеха людей, которые ищут славы», – добавила Глоба в соцсети.

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