Некоторым людям придется покинуть родину: Тамара Глоба рассказала, что ждет россиян в июле

В России многие люди стали переживать, что произойдет что-то серьезное. Кто-то предпочитают сменить обстановку, а други наоборот погружаются с головой в рутину. Известный астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать в июле 2023 года. Она призналась, что у некоторых людей жизнь кардинально поменяется.
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По словам астролога, второй месяц лета тесно связан со знаком Рака и сулит многим людям переезд. Более того, она отметила, что некоторые граждан покинут родину в поисках лучшей жизни.
«В то же время июль – это активный период борьбы за власть, амбиций и успеха людей, которые ищут славы», – добавила Глоба в соцсети.