Некоторым людям придется покинуть родину: Тамара Глоба рассказала, что ждет россиян в июле

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По словам астролога, второй месяц лета тесно связан со знаком Рака и сулит многим людям переезд. Более того, она отметила, что некоторые граждан покинут родину в поисках лучшей жизни.