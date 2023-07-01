Лучшее время для покупки: цены на новостройки в Москве значительно снизились

Многие семьи в России нуждаются в жилье. Однако купить квартиру может позволить себе далеко не каждый. Особенно это касается недвижимости в Москве. Даже звезды берут ипотеку, чтобы обзавестись там жильем. Эксперты подсчитали, как менялись цены на новостройки в Москве. Оказалось, что за последний год стоимость квартир несколько снизилась и жилье стало доступнее.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам экспертов, средняя цена на новостройки в столице в настоящий момент несколько больше 12 миллионов рублей. Пусть цифра большая, но она все же ниже, чем была еще год назад.
Средняя цена квартир и апартаментов и жилье эконом- и комфорт-класса опустилась на 7% — с 13,3 до 12,4 миллиона рублей.
Элитное жилье тоже стало доступнее. В среднем, цена на новостройки в домах бизнес-класса составляет 27,3 миллиона рублей, что тоже на 9% ниже, чем год назад, об этом пишет «Мослента».