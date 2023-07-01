Лучшее время для покупки: цены на новостройки в Москве значительно снизились

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По словам экспертов, средняя цена на новостройки в столице в настоящий момент несколько больше 12 миллионов рублей. Пусть цифра большая, но она все же ниже, чем была еще год назад.

Средняя цена квартир и апартаментов и жилье эконом- и комфорт-класса опустилась на 7% — с 13,3 до 12,4 миллиона рублей.

Элитное жилье тоже стало доступнее. В среднем, цена на новостройки в домах бизнес-класса составляет 27,3 миллиона рублей, что тоже на 9% ниже, чем год назад, об этом пишет «Мослента».