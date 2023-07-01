Чем полить огуречные грядки в июле, чтобы собирать плоды до осени — три состава

Чтобы продлить период плодоношения огурцов, необходимо повысить устойчивость растений к неблагоприятным факторам. Справиться с задачей помогут профилактические обработки грядок. Бывалые огородники утверждают, что для этих целей отлично подойдут 3 состава.

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Во-первых, стоит обратить внимание на «Фитоспорин». Этот препарат можно вносить под корень или опрыскивать им надземную часть растений.

Во-вторых, опытные дачники рекомендуют применять раствор соды. Он поможет избавиться от патогенной микрофлоры в земле и раскислить почву.

В-третьих, имейте в запасе гумат натрия. Это удобрение тоже разбавляют водой и используют для внесения под корень.

Несмотря на то, какое средство вы выберите, обработку нужно проводить один раз в неделю. После полива этими составами следует обязательно увлажнить грядки обычной водой.

Источник: издание belnovosti.by