Поднимите голову: в ночь на 2 июля москвичи смогут наблюдать МКС в небе

В ночь на 2 июля жители Москвы и Подмосковья смогут наблюдать в небе Международную космическую станцию. Ее будет видно невооруженным глазом в период с 0:00 до 3:00.

«В какой-то период после двенадцати ночи и до трех утра по прогнозу будет довольно малооблачно, поэтому вероятность увидеть МКС будет», - сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Ранее Музей космонавтики объявлял, что москвичи смогут видеть МКС с 1 по 25 июля, но важную роль в этом деле играет погода. Станция в виде яркой точки будет двигаться в ночном небе с юго-запада на юго-восток.

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Добавим, что в эти дни на борту космической станции находятся российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.