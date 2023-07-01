Как вырастить луковицы крупнее мужского кулака: простые правила, дешевая подкормка — действуйте в июле

Лук выращивают почти в каждом огороде. Однако похвастаться по-настоящему крупными овощами могут далеко не все дачники. А все потому, что они забывают соблюдать простые правила ухода и пропускают важные подкормки.

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Начнем с того, что лук очень не любит засуху, но и не терпит избыточной влаги. Поэтому увлажнять грядки необходимо умеренно.

Второй момент, который игнорируют многие дачники — рыхление грунта. Если не проводить эту процедуру, то корни не получат достаточное количество воздуха, и культура начнет сильно отставать в развитии.

И, конечно же, нельзя не упомянуть подкормку. Без внесения дополнительных питательных веществ о хорошем урожае можно забыть. Лук отлично реагирует на золу и компост. В них есть калий, фосфор и азот. А это именно то, что необходимо культуре середине июля.

Источник: издание belnovosti.by