Сорвут солидный куш: Василиса Володина раскрыла, для кого 1 июля наступает благоприятный период

Первый месяц лета пролетел очень быстро, но был насыщен событиями. Василиса Володина рассказала, что подготовил июль. Она раскрыла свой прогноз на первый день июля. По словам эксперта, этот день окажется благоприятным для получения прибыли и новых знаний. Таким образом, каждый имеет шансы на обогащение как материальное, так и духовное.
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«Удачный день для поездок, учебы, переговоров. Но если вчера мы трудились умом, то сегодня можно хвастаться заслугами, обрести покровителя или солидный гонорар», – заявила Володина в своем Telegram-канале.
В первый день второго летнего месяца абитуриентам будет легче сделать выбор профессии, также они могут встретить наставника, добавила астролог.