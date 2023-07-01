Сорвут солидный куш: Василиса Володина раскрыла, для кого 1 июля наступает благоприятный период

Первый месяц лета пролетел очень быстро, но был насыщен событиями. Василиса Володина рассказала, что подготовил июль. Она раскрыла свой прогноз на первый день июля. По словам эксперта, этот день окажется благоприятным для получения прибыли и новых знаний. Таким образом, каждый имеет шансы на обогащение как материальное, так и духовное.