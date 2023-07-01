Оставьте зубную пасту на кухне – удивитесь результату

Стало известно, почему опытные домохозяйки оставляют зубную пасту на кухне.

Некоторые знают, что зубная паста пригодится не только в ванной комнате. Такая паста может устранить неприятные запахи после приготовления пищи.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Достаточно нанести немного зубной пасты на разделочную доску или любую другую посуду, где были порезаны лук, чеснок или рыба. После обработки зубной пастой неприятные запахи полностью устранятся. Об этом рассказали в tut-news.ru.