С такой стрижкой помолодеете на 10 лет — ошеломительный результат

Если захотелось перемен во внешности, но не кардинальных, то этот вариант стрижки для вас. Ее огромный плюс в том, что она визуально меняет форму лица, делая ее обладателя моложе на 10, а то и на 15 лет.

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Секрет выдала парикмахер Элис Докинз. Прямые и длинные локоны хотя и популярны среди милых дам, но в отдельных случаях могут прибавлять возраст.

Именно поэтому Докинз советует стричь длинные волосы слоями. Так у прядей появится объем и лицо перестанет «стягивать» вниз, — помолодеете на глазах!

По материалам Express.co.uk.