Без этой подкормки перцы вырастут мелкими и жесткими — внесите прямо сейчас

Болгарский перец имеет неуемный аппетит. Для полноценного развития ему необходим целый комплекс питательных веществ. Удобрять культуру нужно на протяжении всего сезона. Но особенно важно вносить подкормки в период цветения и плодоношения.

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Во время формирования и роста овощей растению потребуется калий, фосфор, кальций и небольшое количество азота. Что касается микроэлементов, то перцу жизненно необходимы бор, магний, марганец, йод и медь.

Удобрение, содержащее эти элементы, следует начать вносить, когда распустятся бутоны, и завершить за пару недель до сбора последнего урожая.

Периодичность подкормок зависит от состояния посадок. Если растения выглядят бодро, то хватит 2 раз в месяц. А в случаях, когда рост культуры замедляется, необходимо подпитывать почву каждые 10 дней.

Источник: vasha-teplitsa.ru