Джинсы будут как новые – просто натрите их свечкой

Трудно представить, как остаток свечи может увеличить срок службы джинсовых брюк. Однако этот трюк с одеждой можно и нужно проделать.

Остаток свечи займет очень мало места в холодильнике. Поэтому не ленитесь и храните его в прохладном месте. Потому что этот кусочек свечи продлит носку ваших джинсов.

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Плотный деним часто изнашивается в области между ног. Вы можете натереть это место парафином. А затем растопить тонкий слой воска с помощью фена. Этот состав проникнет в ткань и будет ее защищать. Вот так одна свечка спасет целые джинсы. Об этом рассказали в dzen.ru.