Именно так моют полы матерые хозяйки — не отжимая тряпку: в чем секрет

Мытье полов в доме может занимать минимум времени и быть в радость, если пользоваться опытом матерых хозяек. Они моют поверхности специальным раствором, не отжимая при этом швабру. Эффект потрясающий — полы буквально сверкают чистотой, и без излишек влаги.

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Готовят раствор так: на литр теплой воды они берут 4 столовые ложки соли и 2 столовые ложки уксуса. Тщательно перемешивают и выливают на пол так, чтобы жидкость распределилась по большей площади.

Далее обычной шваброй чистюли протирают полы, заводя тряпкой в каждый угол.

После обработки пола антибактериальным раствором они проходят по поверхности сухой тряпкой.

По материалам belnovosti.by