Чем намазать пятки, чтобы кожа стала как в юности: копеечное средство — результат потрясающий

С возрастом кожа ступней становится более сухой, на пятках нередко появляются мелкие трещинки. Бороться проблемой можно с помощью специальных уходовых средств и визитов в салон. Однако есть и другие способы, которые позволят не только решить вопрос, но и сэкономить ваши ресурсы.

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Например, можно воспользоваться народными советами и смешать питательный крем для пяток самостоятельно. Для этого вам потребуется раздобыть 30 мл глицерина и 15 мл водки.

Готовый состав нужно нанести на хорошо очищенную с помощью мыла и пемзы кожу. В момент обработки ступни должны быть сухими. После этого рекомендуется обернуть ноги пищевой пленкой и надеть мягкие носки.

Уберите целлофан через 3-4 часа. Если регулярно повторять эту процедуру, то ножки будут гладкими и мягкими, как в юности.

Источник: cpykami.ru