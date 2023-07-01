Изуродуют любую фигуру и подчеркнут лишнее — 3 вещи, которым давно пора в утиль

Стилист Наташа Соломенникова назвала три вещи, от которых давно пора избавиться. Такая одежда выдает в человеке плохой вкус, уродует фигуру и подчеркивает то, что не следовало.

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Первый в этом списке — свитшот с широкой резинкой снизу. Такая модель безжалостно портит посадку.

От шорт с яркими цветными полосками тоже лучше отказаться. Они зрительно искажают пропорции, делая бедра шире, чем они есть на самом деле.

И, наконец, джинсы с дырками на низкой посадке. Такие вещи давно вышли из моды. К тому же они визуально укорачивают ноги.

По материалам «Я Покупаю»