Как отделить листья капусты для голубцов — легчайший способ, получится у каждой

Подготовить капусту для голубцов с первого раза выходит далеко не у всех, но с этим способом вы забудете о проблеме — с ним листья отделяются от кочана целиком, не рвутся, а сама процедура занимает минимум времени.

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Важно помнить, что огромную роль играет сам вилок. Он должен быть средних размеров весом до 1,5 кг (крупные плоды имеют жесткие листья) и более зеленого цвета. Когда капуста для голубцов выбрана, приступаем к подготовке листьев.

Для этого промываем плод, вырезаем кочерыжку. Затем погружаем капусту в кипящую воду на две минуты, накрыв при этом кастрюлю крышкой.

После этого кочан переворачиваем и провариваем еще 30 секунд. Далее вынимаем вилок и быстро снимаем листья, а если плод большой, то процедуру с кипятком нужно повторить.

Как уверяют кулинары, способ стопроцентный.

По материалам belnovosti.by