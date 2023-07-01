«Энергетический пик лунного месяца»: эзотерик дала совет на первое и второе июля

Карьера. Фото: Global Look Press

Астролог посоветовала быть более смелым в этот период. И тогда дела, связанные с карьерой, пойдут в гору.

Стало известно, что нужно сделать первого и второго июля. 

Астролог Елена Мун объяснила, что в этот период нужно вспомнить про тщеславные порывы.

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«Это энергетический пик лунного месяца, можно планировать дела, требующие много сил и времени: справитесь! Проявляйте честолюбие и предприимчивость, чтобы достичь успеха», – объяснила Мун.

«В общении старайтесь быть максимально корректными и вежливыми, думайте, прежде чем что-то сказать, чтобы вас правильно поняли и не произошло конфликта», – добавила астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее астрологи назвали самые завистливые знаки.

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