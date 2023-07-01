Не забудьте полить малину этим составом в июле: ягоды будет просто немерено — убедитесь сами

О том, что малинник нужно снабжать дополнительной влагой, вспоминают далеко не все садоводы. А о поливе специальными составами вообще почти никто не задумывается. И совершенно зря! Ведь если подпитать почву одним бесплатным средством, то качество и количество ягод вырастет в разы.

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Для стимуляции малиновых кустов вам потребуется смешать половину стакана измельченной золы и 5 литров воды комнатной температуры. Емкость с составом нужно убрать под навес, чтобы он настоялся. Через 3 дня средство будет готово.

Пропустите полученную жидкость через марлю, разбавьте ее водой в соотношении 1 к 10 и используйте для полива под корень.

Источник: издание belnovosti.by