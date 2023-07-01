Никогда не храните грязные вещи в стиральной машине — будете страдать от последствий

Есть несколько весомых причин, почему не стоит хранить грязные вещи в стиральной машине. Опытным хозяйкам они хорошо известны, а потому они давно используют для этих целей специальные корзины.
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Дело в том, что грязная одежда содержит пот, остатки кожного жира и пыль, а потому считается идеальной средой для размножения микроорганизмов.
Влажная грязная одежда в барабане и того хуже — она может привести к появлению плесени, запаха и пятен на одежде и внутри машинки, а также стать причиной коррозии барабана, что чревато протечками и поломками.
Еще один аргумент, почему грязным вещам нужна отдельная корзина, это то, что при хранении в барабане она может оставлять следы на чистой одежде и передавать неприятный запах.
По материалам belnovosti.by