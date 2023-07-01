Кожа в области коленей оставляет желать лучшего – сделайте эти простые процедуры

Колени часто выдают возраст женщины. А иногда даже прибавляют пару лишних годов.

Все дело в том, что дряблая кожа в этой области портит внешний вид женщины. Если вы пытаетесь улучшить внешний вид коленей, то используйте эти правила ухода за кожей.

Используйте солнцезащитный крем. Он не только поможет избежать серьезных заболеваний, но и сделает вашу кожу моложе. Исследования показывают, что УФ-излучение является основной причиной около 80% видимых признаков старения.

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Также нужно использовать витамины С и Е. Оба эти витамина содействуют естественной выработке коллагена в организме. Стоит следить за своим рационом, чтобы употреблять продукты, богатые витаминами С и Е. Это и сладкий красный перец, и черная смородина, и киви.