Импортер автомобилей из Кореи, пластический хирург и комбайнер: названы самые прибыльные вакансии в РФ

В июне 2023 года исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий России.
Лидером данного топа стала вакансия руководителя проекта в московской компании, занимающейся импортом автомобилей. Ему готовы платить до миллиона рублей. Но такой специалист должен будет организовать офис в Сеуле, выстроить отношения с дилерами в Южной Корее, искать, заказывать, покупать и экспортировать автомобили (ежемесячный план закупок - 40-50 штук). Также необходимо знание корейского языка.
В рейтинг также вошла вакансия программиста в Петербурге с зарплатой от 800 тысяч рублей. Требуется специалист с опытом работы от шести лет, который согласен трудиться в офисе по графику 5/2 с 14 до 22 часов.
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От 500 тысяч рублей предлагают пластическому хирургу в московской клинике, но у него должны быть портфолио и своя база пациентов. Такой же заработок доступен бренд-шефу на проектной работе в городе Тольятти – от него требуется разработать одну-две позиции в каждый раздел меню и обучить персонал приготовлению этих блюд.
До 500 тысяч предлагают механизатору-комбайнеру на зерноуборочный комбайн в Ростове-на-Дону. Такой же уровень зарплаты предлагают оклейщику автомобилей в Москве, имеющему опыт работы с машинами премиум-класса.
Также в столице готовы хорошо платить монтажнику кондиционеров, который также готов забирать оборудование со склада и принимать оплату от клиентов.
По материалам ТАСС.