Импортер автомобилей из Кореи, пластический хирург и комбайнер: названы самые прибыльные вакансии в РФ

В июне 2023 года исследовательский центр «Зарплаты.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий России.

Лидером данного топа стала вакансия руководителя проекта в московской компании, занимающейся импортом автомобилей. Ему готовы платить до миллиона рублей. Но такой специалист должен будет организовать офис в Сеуле, выстроить отношения с дилерами в Южной Корее, искать, заказывать, покупать и экспортировать автомобили (ежемесячный план закупок - 40-50 штук). Также необходимо знание корейского языка.

В рейтинг также вошла вакансия программиста в Петербурге с зарплатой от 800 тысяч рублей. Требуется специалист с опытом работы от шести лет, который согласен трудиться в офисе по графику 5/2 с 14 до 22 часов.

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