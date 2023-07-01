Как правильно поливать помидоры, чтобы собирать урожай ящиками — нужна только вода

Чтобы получить хороший урожай помидоров, нужно придерживаться трех правил. Защищать посадки от вредителей, регулярно удобрять почву и своевременно поливать растения. Если упустить хотя бы что-то, то вкусных плодов вам не видать.

С первыми двумя пунктами обычно все понятно. А вот о том, как нужно поливать томаты, знают далеко не все дачники. Поэтому речь пойдет об этом вопросе.

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Во-первых, нельзя поливать помидоры холодной водой. Жидкость должна быть комнатной температуры.

Во-вторых, воду следует лить строго под корень. Ботва и цветки томатов должны оставаться сухими.

В-третьих, помидоры не терпят чрезмерной влажности. В обычные дни достаточно поливать их раз в неделю. А в засушливый период можно сократить интервал до четырех дней. Если вы случайно вылили больше воды, чем нужно, обязательно взрыхлите почву, чтобы корни томатов не пострадали.

Обязательно соблюдайте эти рекомендации. И помните о том, что поливать посадки лучше всего в первые часы после восхода солнца. Так как в это время жидкость усваивается намного быстрее.

Источник: издание belnovosti.by