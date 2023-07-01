Популярная блогерша нашла замену ушедшему из России Tinder

Стало известно, как легко встретить свою вторую половинку в социальных сетях.

Об этом рассказала блогерша Мари Новосад. Она знакомится с мужчинами при помощи социальных сетей и сторис, которые исчезают у пользователей через 24 часа после своего появления.

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Новосад публикует фотографии понравившихся ей мужчин, отмечает их аккаунты в соцсетях в сторис. И таким образом привлекает к себе внимание потенциальных ухажеров.