Популярная блогерша нашла замену ушедшему из России Tinder

Стало известно, как легко встретить свою вторую половинку в социальных сетях.
Об этом рассказала блогерша Мари Новосад. Она знакомится с мужчинами при помощи социальных сетей и сторис, которые исчезают у пользователей через 24 часа после своего появления.
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Новосад публикует фотографии понравившихся ей мужчин, отмечает их аккаунты в соцсетях в сторис. И таким образом привлекает к себе внимание потенциальных ухажеров.
«Если мне кто-то нравится, я его выставляю себе в сторис, потом он это репостит к себе. Так у нас появляется переписка», – рассказала блогерша.
«К сожалению, теперь, когда я выставляю любого музыканта или спортсмена, мне сразу пишут: «О, понятно, зачем ты это делаешь»», – рассказала Мари шоу Петра Плоскова «Петя любит выпить» на YouTube.