Колу этих марок забраковали в Роскачестве — ужасный состав с кислотой

В Роскачестве проверили представленные на рынке варианты колы. Результаты оказались неожиданными — в некоторых газировках нашлись не заявленные в составе компоненты.

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Так, в напитке торговой марки «Моя цена» нашлась ортофосфорная кислота, о которой на этикетке нет ни слова, и в количестве, превышающем допустимые нормы. В Coca-Cola Classic этот ингредиент заявлен, но его содержание оказалось выше нормы.

Ортофосфорная кислота (в допустимых пределах) нашлась также и в других колах — «Каждый день», Funky Monkey и «Вкусвилл».

Лучшими по результатам испытаний оказались напитки Jumbo, «Добрый Cola», Funup, Rich Сola, «Черноголовка», Royal Cola original и «Калинов».

К слову, состав проверенных газировок неидеален, но ни в одном из них не содержались потенциально опасные вещества, такие как диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат и диоктилфтала.

По материалам ТАСС.