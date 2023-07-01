С этим ингредиентом котлеты получаются еще нежнее — вкусно и сочно так, что ум отъешь

Даже привычные котлеты можно приготовить настолько сочными и яркими на вкус, что домашние будут просить добавки. Для этого просто добавьте в фарш один ингредиент: как показывает опыт кулинаров, с ним блюдо просто невозможно испортить — котлетки получаются невероятно нежными.

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Как правило, в мясной фарш вводят хлебный мякиш, вымоченный в воде или в молоке, — якобы так котлеты выходят более воздушными. Однако будет гораздо лучше, если мякиш подержать в черном чае.

С этим компонентом вкус получается ярче, к тому же у блюда появляется оригинальный аромат. Но учтите: заварка не должна быть крепкой, чтобы она не перебивала насыщенного вкуса котлет.

По материалам портала «Белновости».