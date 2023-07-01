Обратите внимание на форму – важный элемент при выборе маникюра

Стало известно, какая форма ногтей будет меньше всего ломаться.

Несмотря на короткую длину ногтей, они все равно могут трескаться. Обычно женщины обвиняют недостаток питательных веществ в организме в этом. Однако не следует забывать, что наиболее частая причина повреждения ногтей – механическое воздействие извне. Поэтому большую роль играет форма ногтей.

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Когда ногти слишком острые или зауженные, у женщин возрастает риск случайного зацепления ими за что-то. Кроме того, происходит неравномерное давление на ногтевую пластину. Это делает кончик ногтя более подверженным повреждениям. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.