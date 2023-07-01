Советы при выборе лучшей печени – продукт будет таять во рту

Опытные хозяйки знают, как выбирать свежую и мягкую печень для блюд.
Если вы затрудняетесь в выборе того продукта, воспользуйтесь этими советами.
В первую очередь, стоит покупать охлажденную говяжью печень. Так вы сможете убедиться в ее качестве еще до оплаты. Этот субпродукт будет наиболее нежным и вкусным.
Обращайте внимание на внешний вид куска печени. Важно, чтобы поверхность была глянцевой, без сухих участков и сгустков крови.
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Качественная говяжья печень должна иметь красивый темно-вишневый цвет. Выбирайте однородный кусок без множества прожилок. И не забудьте перед приготовлением вымочить субпродукт в молоке. Об этом рассказали в belnovosti.by.