Не держите ноутбук на коленях – «убьете» электронику

Стало известно, как не стоит пользоваться ноутбуком.
Эксперты считают, что в положении на коленях ноутбук может быстрее прийти в негодность.
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«Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом – включенный ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора», – отметили специалисты.
«Это чревато сокращением срока службы из-за использования устройства с нарушением условий эксплуатации, либо вовсе частичным или полным прекращением работы ноутбука», – добавили в ria.ru.
Отметим, что еще эксперт посоветовала пользоваться только «родным» блоком питания. Так вы сможете продлить срок службы техники.