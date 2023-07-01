Добавьте эту жидкость к фаршу – котлеты получатся вкуснее, чем обычно

Стало известно, как приготовить по-новому привычные котлеты.

Оказалось, в мясное блюдо нужно добавить один необычный ингредиент.

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Отметим, обычно для приготовления котлет добавляют хлебный мякиш, замоченный в воде. Это делает котлеты воздушными. Однако, чтобы придать блюду оригинальный аромат, попробуйте использовать черный чай вместо воды.

При этом не стоит делать заварку слишком крепкой, чтобы вкус чая не перебивал вкус котлет. Об этом специалисты рассказали в belnovosti.by.