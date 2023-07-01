«Ночные температуры очень высокие»: синоптики рассказали о погоде в июле

Жара. Фото: Global Look Press 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы.

Стало известно, какая погода ожидается в июле.

Оказалось, что второй месяц лета в этом году станет по-настоящему жарким. 

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«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14-16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города – 17-19. Просто тропически теплые ночи», – об этом рассказали ria.ru.

К слову, уже со вторника на следующей неделе днем температура воздуха может быть +28 градусов. И такая жара продержится до конца недели. 

Напомним, ранее синоптики рассказали, в какие регионы придут дожди.

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