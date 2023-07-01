Муравьи вместе с тлей сгинут, как только вы угостите их этой «вкусняшкой»: избавление от вредителей на весь сезон

Тля является настоящей угрозой для садовых растений. Она питается соками стебля, что оборачивается настоящей катастрофой: этот маленький вредитель способен просто оставить без урожая целые грядки. За тлей бегут и муравьи – это неразлучная парочка, избавиться от которой не так-то просто.

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Но в деревне давно приловчились выводить с огорода тлю и муравьев. В ход идут домашние ингредиенты – куриные желтки и моющее средство. Надо смешать 2 желтка, 1 ст. ложку лимонного сока, 1 ст. ложку любого моющего средства. И нанести на растения, где любят появляться насекомые. До конца сезона они исчезнут с участка.

По материалам сайта Belnovosti