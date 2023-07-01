Кошки даже во сне слышат все запахи и звуки. Они могут мгновенно проснуться, если услышат звук открывшейся банки с кормом.

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Кошки не отличают сладкий вкус. Поэтому их можно не кормить продухами с сахаром.

А еще кошки могут прыгнуть в высоту, которая значительно превышает их собственный рост. Но для этого кошка должна быть здорова. Об этом рассказали в belnovosti.by.