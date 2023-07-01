Эксперты назвали четыре факта о кошках, которые должен знать каждый хозяин.
Кошки выражают свою любовь к хозяину через глаза. Если кошка без отрыва смотрит на вас, то так выражается ее любовь.
Кошки даже во сне слышат все запахи и звуки. Они могут мгновенно проснуться, если услышат звук открывшейся банки с кормом.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Кошки не отличают сладкий вкус. Поэтому их можно не кормить продухами с сахаром.
А еще кошки могут прыгнуть в высоту, которая значительно превышает их собственный рост. Но для этого кошка должна быть здорова. Об этом рассказали в belnovosti.by.