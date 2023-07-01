Четыре важных факта – что вы могли не знать об этих пушистых созданиях

Кошки. Фото: Global Look Press 

Обратите внимание на своих любимых питомцев.

Эксперты назвали четыре факта о кошках, которые должен знать каждый хозяин.

Кошки выражают свою любовь к хозяину через глаза. Если кошка без отрыва смотрит на вас, то так выражается ее любовь.

Кошки даже во сне слышат все запахи и звуки. Они могут мгновенно проснуться, если услышат звук открывшейся банки с кормом.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Кошки не отличают сладкий вкус. Поэтому их можно не кормить продухами с сахаром.

А еще кошки могут прыгнуть в высоту, которая значительно превышает их собственный рост. Но для этого кошка должна быть здорова. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Читайте также