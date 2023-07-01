Самые завистливые знаки: кто не может без соперничества во всем

Стало известно, кто из знаков может злиться на других из-за зависти.

Например, Овен воспринимает жизнь как постоянное соревнование. Он стремится находиться на первом месте, не допуская конкурентов. Главный приз для них не имеет значения, главное – быть лучшими.

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Лев жаждет славы, комплиментов и похвалы. Однако, если кто-то его опередил или отнял место под солнцем, Лев проявит к такому сопернику агрессию и постарается доказать свое превосходство.

Скорпион наблюдает за окружающими и оценивает их достижения и провалы. Если они увидят, что кто-то более успешный, Скорпионы начинают комплексовать и считать себя неудачниками. Об этом рассказали kinoafisha.info.