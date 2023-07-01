Огурцы желтеют раньше времени: срочно спасаем, иначе урожая не будет

В июле многие дачники могут столкнуться с ситуацией, когда листва огурцов начинает желтеть. Это плохой признак – урожай может просто не успеть созреть полностью. Следует принять срочные меры, после которых огурцы продолжат плодоносить до самой осени.

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Опытные дачники на сайте Izvmor предлагают полить грядки азотом и калием. Именно в их нехватке чаще всего дело – дефицит отражается на пожелтении листы и скором увядании.

Кстати, причиной раннего пожелтения листьев у огурца, помимо недостатка питания, может являться также холод. В таком случае важно поддерживать оптимальную температуру в теплице.