«Компенсацию можно получить»: кто имеет право на помощь после кражи средств мошенниками

Стало известно, кому из граждан полагается вернуть их средства, которые ранее были украдены мошенниками.

Центробанк и федеральное правительство решили возместить убытки от преступников.

«Вероятнее всего, кредитные организации должны либо самостоятельно формировать резервы, либо будет создана структура, аналогичная Агентству страхования вкладов, которая будет аккумулировать отчисления банков и урегулировать выплаты. В обоих случаях банки будут нести дополнительные расходы, которые в конечном счете лягут на клиентов, путем увеличения стоимости обслуживания», – заявила эксперт.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».