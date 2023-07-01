«Компенсацию можно получить»: кто имеет право на помощь после кражи средств мошенниками

Стало известно, кому из граждан полагается вернуть их средства, которые ранее были украдены мошенниками.
Центробанк и федеральное правительство решили возместить убытки от преступников.
«Вероятнее всего, кредитные организации должны либо самостоятельно формировать резервы, либо будет создана структура, аналогичная Агентству страхования вкладов, которая будет аккумулировать отчисления банков и урегулировать выплаты. В обоих случаях банки будут нести дополнительные расходы, которые в конечном счете лягут на клиентов, путем увеличения стоимости обслуживания», – заявила эксперт.
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«Кроме того, предполагается, что компенсацию можно получить только в том случае, если денежный перевод был осуществлен получателю, включенному в «черный список» мошенников», – добавила Валишвили в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно о новой функции WhatsApp, которая может защитит от мошенников.