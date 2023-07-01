Малина слаще меда – ведрами: что делать в июле, чтобы ягоды было видимо-невидимо

Не каждый дачник догадывается, что малине нужен уход в течение сезона – обрезки и подвязки по весне недостаточно для богатого урожая. И лишь опытные садоводы давно смекнули: подкормки творят чудеса, и ягода прет ведрами.

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Пока ягодка набирает силу на ветках, успейте в июле ее подкормить нехитрым, но эффективным средством – это вода с золой. Один стакан золы растворить в ведре с водой, оставить настаиваться на 72 часа, затем разбавит водой снова, уже 1:10. И поливать почву под малиной щедро. Она ответит обилием сладких и крупных ягод.

По материалам сайта Belnovosti