Отдых на природе пройдет без хлопот – просто возьмите с собой женские тампоны

Специалисты отмечают, что женские гигиенические средства можно использовать не по назначению.

Тампоны отлично пригодятся для любителей походов.

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С помощью тампонов можно легко разжечь костер. Все дело в том, что тампон состоит из хлопка. Этот материал отлично заменит дрова в костре.

Важно тщательно распотрошить тампон и затем поджечь костер. Для лучшего эффекта можно добавить вазелин, об этом сообщили navote.ru.