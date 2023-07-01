Кочаны вымахают размером с голову, если делать так: опыт мудрых садоводов

Редкий садовод не выращивает на своем участке капусту. Белокочанная давно стала народным овощем, из нее готовится уйма вкусных и полезных блюд. Только не все дачники знают, как правильно за ней ухаживать.

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Капуста обожает, когда вокруг нее почва с повышенной влажностью. Поэтому поливать грядки с белокочанной нужно раз в неделю, исходя их пропорции 15 литров на 1 кв.м, то есть порядка 4 л на один куст.

Причем, полив должен продолжаться все лето. Что касается позднеспелых сортов, то с сентября их увлажнять нужно пореже – 1 раз в 2 недели. И за 15-20 дней до уборки прекратить полив.

По материалам сайта kp.ru