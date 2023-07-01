Помидоры с открытого грунта ведрами: урожай попрет, если в июле подкормить их чудо-раствором

В разгар сезона помидоры нуждаются в уходе и подкормке не меньше, чем после посадки. Особенно если они растут в открытом грунте. Мудрые садоводы это знают и применяют чудодейственные растворы, позволяющие рассчитывать на богатый урожай.

За сезон рекомендуется подкармливать помидоры трижды. И в июле грядет черед второй по счету подкормки. Применяют «Пекацид» а также монофосфат калия. Эти вещества растворяют в 10 литрах воды (15 г монофосфата калия и 20 г «Пекацида»), затем поливают грядки.

Еще удобнее будет поливать, если указанные средства сразу добавлять в бочку для полива.

По материалам сайта Belnovosti