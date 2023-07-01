Курс доллара удивит в июле: экономист раскрыл подробности

Несмотря на подскочивший внезапно в последний день июня курс доллара выше 89 рублей, прогнозы на середину лета обнадеживающие. Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев полагает, что второй летний месяц «американец» может удивить не ростом, а, напротив, просадкой.

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Так, Васильев прогнозирует стоимость доллара в пределах 82-88 рублей. то есть трехзначных цифр, которых так боятся россияне, по его мнению, не предвидится.