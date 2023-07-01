Огурцы будут плодоносить до осени – хрустящие, сочные: как подкормить грядки в июле, чтобы грести урожай бочками

Продлить период плодоношения огурцов можно, если не забывать ухаживать за ними. Поскольку многие дачники, как только урожай пошел, считают, что больше удобрять овощи не нужно. И это большое заблуждение, и период плодоношения сокращается значительно.

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Чтобы срывать сочные и хрустящие огурчики до самой осени, не нужно сильно утруждаться. Достаточно сохранять уход и не забывать поливать – после цветения огурцы нуждаются в большом объеме влаги. Как под корень, так и на листья следует выливать 8–12 литров на 1 кв. м.

А подкармливать в июле огурцы следует так: возьмите раствор нитрофоски в объеме 1 ст.л на 10 л воды и полейте. Вторая подкормка — это 0,5 л коровяка и 1 ст.л сульфата калия на 10 л воды. Третью подобную нужно будет дать в августе.

По материалам сайта Ogorod