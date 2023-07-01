Огурцы будут плодоносить до осени – хрустящие, сочные: как подкормить грядки в июле, чтобы грести урожай бочками

Огурцы. Фото: Global Look Press

Многие дачники снижают уход, как только пошел урожай.

Продлить период плодоношения огурцов можно, если не забывать ухаживать за ними. Поскольку многие дачники, как только урожай пошел, считают, что больше удобрять овощи не нужно. И это большое заблуждение, и период плодоношения сокращается значительно.

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Чтобы срывать сочные и хрустящие огурчики до самой осени, не нужно сильно утруждаться. Достаточно сохранять уход и не забывать поливать – после цветения огурцы нуждаются в большом объеме влаги. Как под корень, так и на листья следует выливать 8–12 литров на 1 кв. м.

А подкармливать в июле огурцы следует так: возьмите раствор нитрофоски в объеме 1 ст.л на 10 л воды и полейте. Вторая подкормка — это 0,5 л коровяка и 1 ст.л сульфата калия на 10 л воды. Третью подобную нужно будет дать в августе.

По материалам сайта Ogorod

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