Муравьев и тлю после этого не видели на огороде: дедовский способ на желтке – замешиваем и забываем о вредителях

Тля и муравьи – спутники в огороде, и избавляться от них приходится одновременно. Чтобы не перегрузить почву и грядки химикатами, дачники изыскивают способы побезопаснее для растений и себя.

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Есть народный метод, который на ура выводит сладкую парочку с дачи. И муравьи, и тля безвозвратно покидают облюбованные места и уже не способны причинить ущерб урожаю. И это самодельная смесь на желтке, с лимонным соком и моющим средством.

Нужно 2 сырых яичных желтка, 1 ст. ложку лимонного сока и 1 ст. ложку любого моющего средства, все перемешать и нанести на растения с насекомыми. Они быстро поймут, что им здесь не рады, и ретируются.

По материалам сайта Belnovosti