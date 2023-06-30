Как уберечь капусту от гусениц бабочки-белянки: поможет бесплатное средство

Если на вашем дачном участке посажена капуста, то вы по собственному опыту знаете, как трудно уберечь ее от посягательств гусениц бабочки-белянки.

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Собирать многочисленных вредителей очень сложно и неприятно. Поэтому остается только обрабатывать листья разными составами.

Необходимые средства всегда можно найти в магазине. Но экономные огородники предпочитают обходится тем, что есть под рукой.

Об этом мало кто знает, но вредные гусеницы не переносят вкуса древесной золы. Если опудрить кочаны этим бесплатным натуральным средством, то можно спасти весь будущий урожай.

Источник: izvmor.ru