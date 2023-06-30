Не забудьте полить баклажаны этим отваром: сразу вымахают с кабачок — бесплатно, но очень эффективно

Баклажаны довольно привередливы и прожорливы. Об этом знает любой огородник, который имел дело с данной культурой.

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Для того чтобы получить приличный урожай фиолетового овоща, нужно не только подготовить почву и соблюдать режим полива, но и на регулярной основе вносить удобрения, содержащие азот, калий и фосфор.

Начинающие дачники покупают комплексные подкормки в магазине. А их более хитрые коллеги предпочитают не тратиться. Ведь все необходимые элементы содержатся в картофельных очистках. Нужно только уметь их извлечь.

Чтобы приготовить эффективное удобрение, следует поместить овощные отходы в кастрюлю и поставить их на огонь. Когда очистки станут мягкими, посудину нужно убрать с плиты и дождаться полного остывания жидкости. После этого отвар рекомендуется процедить и использовать для полива баклажанов.

Источник: издание belnovosti.by