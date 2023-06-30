Теперь уже точно финиш: стал известен окончательный курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Центробанк России установил курс валют по итогам пятничных торгов на Московской валютной бирже. Теперь эти цифры не изменятся до начала торгов в понедельник, 3 июля.

Итак, официальный курс валют выглядит так: доллар — 88.3844 рубля, евро — 96.0195 рубля.

За последний день июня курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 1 рубль 35 копеек. За весь июнь доллар вырос на 7 рублей 39 копеек. Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 91 копейку. С начала месяца евро прибавил 9 рублей 52 копейки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».