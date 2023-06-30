Сделайте это с перцем в период цветения: овощей будет просто завались — устанете собирать

Многие огородники считают перец проблемной культурой. Потому что никак не могут добиться от него хорошего урожая. Но, как оказалось, овощ не так уж и капризен. Просто не все знают, что ему нужно на самом деле.

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Если вы думаете, что перцам необходима только подкормка, то это не так. Опытные дачники утверждают, что удобрения способны обеспечить только половину успеха.

А для того чтобы получить по-настоящему шикарные плоды, следует непременно удалить коронный цветок. Его можно найти в середине первой развилки на основном стебле.

Дело в том, что эта завязь оттягивает на себя все питательные средства. Поэтому если вы не хотите получить только одну крупную перчинку, то обязательно отщипните доминирующий цветок.

Источник: дзен-канал «Ваш цветок»