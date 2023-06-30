Наносим на подмышки и смываем теплой водой: так с запахом пота боролись еще наши прабабушки и пахли приятно

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не любит пользоваться достижениями современности.

Если вы из принципа не пользуетесь достижениями современности, не приемлете химию во всем, что касается тела и кожи, то этот лайфхак определенно для вас.

Таким способом с запахом пота справлялись еще наши прабабушки, которые и не знали, что такое дезодорант. Но при этом всегда хорошо пахли.

Средство, эффективное против неприятного запаха, готовится из пищевой соды и лимонного сока.

Как известно, сода хорошо поглощает запахи.

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Нужно смешать немного соды с соком лимона, в пропорции один к одному. Затем нанести полученную смесь на область подмышек. Через пару минут смыть теплой водой. Запах пота не появится еще долго.

По материалам medaboutme.ru

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