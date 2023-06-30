Наносим на подмышки и смываем теплой водой: так с запахом пота боролись еще наши прабабушки и пахли приятно

Если вы из принципа не пользуетесь достижениями современности, не приемлете химию во всем, что касается тела и кожи, то этот лайфхак определенно для вас.
Таким способом с запахом пота справлялись еще наши прабабушки, которые и не знали, что такое дезодорант. Но при этом всегда хорошо пахли.
Средство, эффективное против неприятного запаха, готовится из пищевой соды и лимонного сока.
Как известно, сода хорошо поглощает запахи.
Нужно смешать немного соды с соком лимона, в пропорции один к одному. Затем нанести полученную смесь на область подмышек. Через пару минут смыть теплой водой. Запах пота не появится еще долго.
По материалам medaboutme.ru