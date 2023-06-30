Два лайфхака — и ваша обувь перестанет дурно пахнуть

Чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви, воспользуйтесь этими советами.
В жару ноги чаще потеют, а неприятный запах в кроссовках и туфлях не дает чувствовать себя уверенно. Чтобы решить эту проблему, стоит попробовать два простых трюка.
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Первый заключается в том, чтобы применить раствор перекиси водорода и несколько капель любимого эфирного масла. Средство стоит нанести на ватный диск и протереть им внутри обуви.
Другой способ предлагает смешать соду и соль. Нужно пропитать раствором сухую салфетку и оставить ее внутри обуви на ночь. Об этом рассказали в belnovosti.by.