Два лайфхака — и ваша обувь перестанет дурно пахнуть

Чтобы избавиться от неприятного запаха в обуви, воспользуйтесь этими советами.

В жару ноги чаще потеют, а неприятный запах в кроссовках и туфлях не дает чувствовать себя уверенно. Чтобы решить эту проблему, стоит попробовать два простых трюка.

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Первый заключается в том, чтобы применить раствор перекиси водорода и несколько капель любимого эфирного масла. Средство стоит нанести на ватный диск и протереть им внутри обуви.