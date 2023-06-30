Не 80 и даже не 90 рублей: аналитики рассказали, что будет с долларом в начале июля — худший сценарий в деле

Рубль на уходящей неделе с 26 по 20 июня продолжил тенденцию последнего времени — он непрерывно падал на валютных торгах.
Финансовые аналитики спрогнозировали, что рубль продолжит дешеветь и в начале июля. И, скорее всего, перешагнет отметку в 90 рублей, обновив исторические максимумы. Но потом обязательно отыграется. Примерно к концу месяца.
Экономисты видят предпосылки к возвращению курса в пределы 82-84 рублей за доллар. Но пока же в деле худший сценарий.
«Курс рубля в начале июля, вероятно, продолжит слабеть. Однако эта тенденция, учитывая невысокий потенциальный спекулятивный спрос, может быстро развернуться, и по итогам месяца российская валюта окажется крепче, чем сейчас. Банк России с высокой вероятностью повысит ставку на 50-100 базисных пунктов, охлаждая спрос и нивелируя тем самым перенос курсовой динамики в инфляцию», — считает Валерий Вайсберг из ГК «Регион».
По материалам 1prime.ru