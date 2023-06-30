Не 80 и даже не 90 рублей: аналитики рассказали, что будет с долларом в начале июля — худший сценарий в деле

Рубль на уходящей неделе с 26 по 20 июня продолжил тенденцию последнего времени — он непрерывно падал на валютных торгах.

Финансовые аналитики спрогнозировали, что рубль продолжит дешеветь и в начале июля. И, скорее всего, перешагнет отметку в 90 рублей, обновив исторические максимумы. Но потом обязательно отыграется. Примерно к концу месяца.

Экономисты видят предпосылки к возвращению курса в пределы 82-84 рублей за доллар. Но пока же в деле худший сценарий.

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