Не делайте это при установке кондиционера — важный совет эксперта

Стало известно, что нельзя делать при установке кондиционера в квартире.
В жару многим хочется приобрести самый эффективный предмет для охлаждения помещения. Однако кондиционеры – удовольствие не дешевое. Поэтому люди пытаются сэкономить, привлекая недобросовестных мастеров. А это делать нельзя.
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«Некачественный монтаж – это, как правило, проблемы в будущем. Примерно в 80% случаев кондиционер выходит из строя в первый год работы именно из-за нарушений требований установки», – отметил эксперт.
«Важно помнить, что в таком случае поломка не является гарантийным случаем, так как само оборудование не имеет признаков брака. А призвать к ответу неквалифицированных монтажников будет крайне сложно, такие бригады чаще всего работают без лицензии и юридического лица», – добавил специалист в беседе с vnimanie.pro.