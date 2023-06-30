Не делайте это при установке кондиционера — важный совет эксперта

Стало известно, что нельзя делать при установке кондиционера в квартире.

В жару многим хочется приобрести самый эффективный предмет для охлаждения помещения. Однако кондиционеры – удовольствие не дешевое. Поэтому люди пытаются сэкономить, привлекая недобросовестных мастеров. А это делать нельзя.

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