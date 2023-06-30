Просто нанесите ватным тампоном на подмышки, и запах пота улетучится: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Если вы не приветствуете использование промышленной косметики для тела, этот рецепт для вас.

Жаркая погода — это всегда обильное потоотделение, а значит, не очень приятный запах. Эффективно его уничтожить могут не только дезодоранты, но и средства, которые наверняка есть на вашей кухне.

Речь о яблочном уксусе. Это отличное антибактериальное средство, которое эффективно справляется с неприятным запахом пота.

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