Просто нанесите ватным тампоном на подмышки, и запах пота улетучится: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Красивая молодая девушка. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто в жару не любит пользоваться косметическими средствами.

Если вы не приветствуете использование промышленной косметики для тела, этот рецепт для вас.

Жаркая погода — это всегда обильное потоотделение, а значит, не очень приятный запах. Эффективно его уничтожить могут не только дезодоранты, но и средства, которые наверняка есть на вашей кухне.

Речь о яблочном уксусе. Это отличное антибактериальное средство, которое эффективно справляется с неприятным запахом пота.

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Немного яблочного уксуса нужно нанести на ватный тампон, а затем обработать им подмышечные впадины. 

Если боитесь повредить кожу, разведите яблочный уксус с водой в равных пропорциях, перелейте в пульверизатор и обработайте подмышечные впадины.

По материалам medaboutme.ru

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