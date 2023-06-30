Просто нанесите ватным тампоном на подмышки, и запах пота улетучится: справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Если вы не приветствуете использование промышленной косметики для тела, этот рецепт для вас.
Жаркая погода — это всегда обильное потоотделение, а значит, не очень приятный запах. Эффективно его уничтожить могут не только дезодоранты, но и средства, которые наверняка есть на вашей кухне.
Речь о яблочном уксусе. Это отличное антибактериальное средство, которое эффективно справляется с неприятным запахом пота.
Немного яблочного уксуса нужно нанести на ватный тампон, а затем обработать им подмышечные впадины.
Если боитесь повредить кожу, разведите яблочный уксус с водой в равных пропорциях, перелейте в пульверизатор и обработайте подмышечные впадины.
По материалам medaboutme.ru